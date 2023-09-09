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【G20】G20峰會舉行　據報領導人在烏克蘭戰爭問題分歧嚴重

宏觀解讀 13:52 2023/09/09

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二十國集團（G20）領導人峰會今日（9日）一連兩天在印度新德里舉行，外電報道，領導人在烏克蘭戰爭問題上分歧嚴重，但在加密貨幣和多邊開發銀行改革等問題上意見基本一致。

根據外電檢視的峰會宣言草案，談判代表無法解決關於烏克蘭戰爭措辭的分歧，只能由各國領導人在可能的情況下達成妥協。成員之間傳閱的38頁草案中，有關「地緣政治局勢」段落留空，但對其他75個段落達成了一致。

由於在戰爭問題上存在分歧，G20國家談判代表連日來一直努力就措辭達成一致，希望能讓俄羅斯加入，以達成《領導人宣言》。俄羅斯由該國外長Sergei Lavrov代表出席會議，他表示除非最終宣言反映莫斯科在烏克蘭和其他危機問題上的立場，否則他將阻止最終宣言的發表。

外電引消息人士指，若最終未達成一致，印度將不得不發表主席聲明，這將意味G20領導人峰會20年來首次沒有宣言。

據草案顯示，各國承諾加強和改革多邊開發銀行，同時接受了加強加密貨幣監管的建議。草案認為，世界每年需要總計4萬億美元的低成本資金用於能源轉型。

相關文章：

【G20】G20峰會今年關注議題是甚麼？

編輯：胡學能

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經濟 虛擬貨幣 氣候暖化 財政政策 地緣政治 G20
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