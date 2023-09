美國眾議院前議長佩洛西(Nancy Pelosi)周五(8日)正式表態,她明年將會尋求連任眾議員席位,務求協助民主黨重奪眾議院控制權。現年83歲的佩洛西於所在的三藩市選區,已經擔任眾議員長達35年。

佩洛西在社交網站X(前稱Twitter)表示,

美國需要向全球展示,所有人都享有自由及公義。這是我決定競逐連任的原因,希望選民投我一票。

(Our country needs America to show the world that our flag is still there, with liberty and justice for ALL. That is why I am running for reelection — and respectfully ask for your vote.)