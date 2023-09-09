  • 26°C
香港時間 : 2023909日 (週六) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴業績】滴滴出行第2季營收按年增53%至逾488億人民幣　虧損收窄至不足3億

股市 12:26 2023/09/09

分享：

分享：

【滴滴業績】滴滴出行第2季營收按年增53%至逾488億人民幣　虧損收窄至不足3億

滴滴出行截至今年6月底止季度，營業收益按年增53%至488.5億元（人民幣，下同），季度列帳虧損按年跌95%至2.7億元。滴滴以非通用會計準則（non—GAAP）披露，今年第2季經調整後LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為1000萬元，按年收窄99%。當中，中國出行業務按年多賺14%至14.4億元，國際業務和其他創新業務分別虧損2.4億元和12.1億元，分別收窄79%和24%。

以業務劃分，滴滴出行逾9成收益來自中國本土出行業務，分部收入按年增57%至444.7億元，國際業務收入按年增35%至19億元，其他業務收入按年增9%至24.9億元。

另一指標—滴滴核心平台總交易額（GTV）在第2季達到840億元，按年增長55%。其中，中國出行業務GTV達到676.2億元，按年增長61%；國際化業務GTV達到163.8億元，按年增長35%。滴滴表示，今年第2季核心平台交易宗數按年增45%至33億宗。

滴滴出行指，第2季中國出行業務延續首季以來的復甦，在6月份和第2季的日均交易量分別為3040萬筆和2940萬筆。公司計劃在今年餘下時間，通過有效的促銷和更多樣化、更實惠的產品供應，更積極與消費者和司機互動。國際業務方面，滴滴指，下半年計劃在消費者的積極性和營銷支出方面加大投資，以繼續推動業務增長。

相關文章：

【滴滴業績】滴滴App重新上架後　今年首季收入增19%、虧損收窄9成

【滴滴出行】滴滴出行APP正式上架

編輯：胡學能

港股 汽車 中國市場 Non－GAAP 司機 滴滴出行 人民幣 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【AAPL】iPhone 15發布前夕　郭明錤：華為回歸手機市場可促蘋果更積極創新

下一篇文章

【新股IPO︱ARM】Arm IPO據傳獲超額認購5倍　下周三定價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【破紀錄黑雨】極端情況午夜結束　專營巴士明早大部分服務恢復　港鐵：有信心觀塘線全線服務明恢復（不斷更新）
【破紀錄黑雨】極端情況午夜結束　專營巴士明早大部分服務恢復　港鐵：有信心觀塘線全線服務明恢復（不斷更新）
【黃大仙水浸】領展：黃大仙中心北館地庫料數天才能營業　若商戶索償會轉介至保險公司跟進
【黃大仙水浸】領展：黃大仙中心北館地庫料數天才能營業　若商戶索償會轉介至保險公司跟進
【港元定存】港元定存4.4厘迎新賺息王 最多賺35萬元利息
【港元定存】港元定存4.4厘迎新賺息王 最多賺35萬元利息
【港股ADR】ADR指數跌210點　阿里百度美股低港3%（不斷更新）
【港股ADR】ADR指數跌210點　阿里百度美股低港3%（不斷更新）
【港元定存】港元1年定存最高4.5厘 輕鬆穩袋逾22萬元
【港元定存】港元1年定存最高4.5厘 輕鬆穩袋逾22萬元
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款