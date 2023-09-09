▲ 【滴滴業績】滴滴出行第2季營收按年增53%至逾488億人民幣 虧損收窄至不足3億

滴滴出行截至今年6月底止季度，營業收益按年增53%至488.5億元（人民幣，下同），季度列帳虧損按年跌95%至2.7億元。滴滴以非通用會計準則（non—GAAP）披露，今年第2季經調整後LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為1000萬元，按年收窄99%。當中，中國出行業務按年多賺14%至14.4億元，國際業務和其他創新業務分別虧損2.4億元和12.1億元，分別收窄79%和24%。

以業務劃分，滴滴出行逾9成收益來自中國本土出行業務，分部收入按年增57%至444.7億元，國際業務收入按年增35%至19億元，其他業務收入按年增9%至24.9億元。

另一指標—滴滴核心平台總交易額（GTV）在第2季達到840億元，按年增長55%。其中，中國出行業務GTV達到676.2億元，按年增長61%；國際化業務GTV達到163.8億元，按年增長35%。滴滴表示，今年第2季核心平台交易宗數按年增45%至33億宗。

滴滴出行指，第2季中國出行業務延續首季以來的復甦，在6月份和第2季的日均交易量分別為3040萬筆和2940萬筆。公司計劃在今年餘下時間，通過有效的促銷和更多樣化、更實惠的產品供應，更積極與消費者和司機互動。國際業務方面，滴滴指，下半年計劃在消費者的積極性和營銷支出方面加大投資，以繼續推動業務增長。

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編輯：胡學能