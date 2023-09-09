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【新股IPO︱ARM】Arm IPO據傳獲超額認購5倍　下周三定價

新股IPO 11:05 2023/09/09

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【新股IPO︱ARM】Arm IPO據傳獲超額認購5倍　下周三定價

軟銀集團旗下芯片設計公司Arm已提交美國IPO申請，路透引述消息人士指，Arm在IPO時尋求約50億美元的資金中，受投資者熱捧，投資者認購的股份相當於公開發售股數之6倍，即超額認購5倍，這至少使該公司有可能達到每股47美元至51美元的目標價格區間。

消息人士稱，Arm將在下周初決定是否提高IPO價格區間。

Arm若以目前的目標價格區間上限定價，上市估值只為545億美元，低於與軟銀的願景基金上月收購該公司25%股份的640億美元估值。

Arm將於下周三（13日）定價，股份翌日掛牌買賣，代號為「ARM」。據該公司此前提交資料，ARM計劃發行共9550萬股ADS，以上述目標價格區間計算，意味ARM集資約44.9億至48.7億美元（約352.04億至381.84億港元）， 有望成為今年的「集資王」。

相關文章：

【新股IPO︱ARM】ARM招股價介乎每股47至51美元　集資最多近49億美元

編輯：胡學能

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