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【科技一周回顧】華為新手機開售　傳香港水貨炒價近萬　iPhone 15官方直播專頁登場

16:00 2023/09/09

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

華為8月尾突然開售最新的Mate 60 Pro，引來熱議，亦被視作華為突破美國技術圍堵，新的麒麟9000S芯片令不少華為粉絲興奮。

華為Mate 60 Pro的熱潮，亦吹到來香港。雖然官方暫沒有在香港開售，但水貨已經出現，其中較受歡迎的雅川青色，有傳炒價已高達近萬港元。

距離Apple發布iPhone 15尚有不足一星期；加上近日有外電消息報道，中國可能將禁止使用iPhone的要求擴大至政府機構及國有企業。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，華為突襲式推出多款新手機，可能想趕於新iPhone 15推出前，搶攻市場。

蘋果（Apple）2023秋季新品發布會邀請函近日已正式發出，預計新iPhone 15、iPhone 15 Pro系列會是Apple發布活動重點，將於香港時間9月13日（下周三）凌晨一點舉行。是次新iPhone發布將於Apple加州總部進行，並一如以往，同步在線上直播。

網絡安全平台Falcon Feedsio日前在社交媒體披露，數碼港遭黑客入侵，黑客持有數碼港初創公司職員的身份證明文件、公司文件、照片等，超過400GB資料。

數碼港本周三晚上回應事件，確認發現一宗網絡安全事件，涉及末經授權的第三方入侵數碼港部份的電腦系統巳立刻採取行動控制，包括報警處理和關閉受影響的電腦設備，並在獨立的網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查。

責任編輯：張寶燕

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三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

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