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人民幣兌美元跌至7.36823 再度挑戰去年抵位

股樓投資 07:10 2023/09/09

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美國加息預期再升溫，t美滙升穿105關口，令人民幣近日持續受壓，周五（9月8日）離岸人民幣兌美元跌至7.36823，挑戰去年低位7.37496，每百港元最新兌逾93.936元人民幣。

離岸價面臨破底，在岸人民幣（9月8日）收7.3450，創2007年12月以來近16年新低。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，8月進出口均有所改善，實際進口量已實現連續6個月同比正增長，表明內需相對穩定。我們維持對人民幣年底前小幅升值的預測，預計年底前人民幣匯率升值，瑞銀將2023年底美元兌人民幣匯率預測從6.95調整為7.15。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

大摩策略師指，對新興市場貨幣看法已由中性轉為悲觀，料離岸人民幣將進一步貶值，並指中國經濟風險，會加大全球增長疲弱及為新興市場帶來壓力，料離岸人民幣年內將繼續受壓。高盛策略師Danny Suwanapruti 認為，由於出口疲軟、國內消費低迷和通貨緊縮壓力，人民幣將持續疲軟。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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編輯:黃銳

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