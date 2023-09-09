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Nvidia與印度最大私企合作 共同開發AI及雲基礎設施

環球政經 07:03 2023/09/09

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美國半導體公司Nvidia（NVDA）週五（9月8日）宣布與印度企業集團信實工業公司（Reliance Industries）和塔塔集團（Tata Group）建立人工智能合作夥伴關係，共同開發雲基礎設施和語言模型以及生成應用。與印度最大的兩家私人企業達成的協議，將幫助這家美國半導體公司進一步打入南亞國家新興AI市場。

在與信實工業公司的合作中，Nvidia將提供構建雲人工智能基礎設施平台所需的計算能力，而信實工業公司旗下的電信公司Jio將管理和維護基礎設施，並監督客戶參與情況。

Nvidia表示，信實工業公司將為其4.5億Jio客戶創建人工智能應用和服務，並為印度各地的科學家、開發人員和初創企業提供高能效的人工智能基礎設施。

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兩家公司在一份聲明中表示，印度第一大軟件服務出口商塔塔諮詢服務公司（TCS.NS）將利用 Nvidia 的合作夥伴關係來構建和處理生成式 AI 應用程序和超級計算機。塔塔諮詢服務公司還將利用這一合作關係提升其 60 萬員工的技能。

聲明還說，這項交易還將推動塔塔集團旗下從製造到消費業務的各家公司以人工智能為主導的轉型。

雙方的合作將使信實工業公司能夠使用 Nvidia 最新版本的 Grace Hopper 超級芯片，該芯片經過優化，可執行人工智能推理功能，為 ChatGPT 等應用程序提供有效支持。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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信實公司表示，新的人工智能基礎設施將加速印度一系列關鍵的人工智能項目，包括聊天機器人、藥物發現和氣候研究。

Nvidia 首席執行官黃仁勳本周會見了印度總理莫迪（Narendra Modi），就印度在人工智能領域的潛力進行了討論，此次會議正值二十國集團（G20）會議在新德里召開之前，包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的代表將出席此次會議。

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編輯：黃銳

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