估值或不及預期 傳阿里旗下盒馬暫緩IPO計劃

《彭博社》報道，據知情人士透露，由於消費股氣氛低迷，上市估值或不及預期，阿里巴巴（09988）集團暫時擱置了旗下盒馬的潛在香港的首次公開募股（IPO）計畫。

知情人士稱，阿里巴巴與潛在投資者進行初步商洽後認為，盒馬上市可能的估值約在40億美元，不及公司最初預期，去年進行私募時，盒馬目標估值介於60億至100億美元。

知情人士還稱，阿里巴巴的資本管理委員會，最近決定等到市場環境更為有利再推進盒馬的IPO，並將優先處理其它事業的上市。

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是次，延誤可能意味著阿里巴巴無法實現盒馬在2024年5月前上市的目標。知情人士又指，當中國零售市道及整體經濟開始好轉，投資者情緒改善，阿里巴巴將會重新推進盒馬上市計劃，並準備好隨時提交初步招股書。

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阿里巴巴和盒馬的代表不予置評。

總部設在上海的盒馬成立於2016年。該公司官網顯示，截至2022年3月31日，它擁有273家自營盒馬鮮生門店，主要位於中國一、二線城市。

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編輯：黃銳