內媒：廣州已撤銷樓盤限價令

據內媒《財新網》報導，多名業內人士日前透露，廣州已於近期低調地取消樓盤限價令，這是首個內地一綫城市取消樓盤限價令。

「現在開發商可以自行決定價格，可漲可跌，項目開盤前，開發商仍然要向有關部門進行價格備案，但官方不再提供指導價。」一名熟悉政策的人士稱。

鳳凰網房產灣區智庫專家、地產經濟學家鄧浩志在其微博中提到海珠區某項目，144以下戶型備案價調升到了16萬/平，而之前備案價是14萬/平以內。

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內地「限價令」於2016年推出，用作穩定樓價的重要行政手段，當樓價上漲或者下跌超出指導價一定幅度即無法網簽。近日內地為救樓市，不斷推出更積極支持房地產措施，包括取消大城市非核心區域的限購令；尋求逐步取消新樓限價政策，即可能容許發展商以市場化定價，以進一步提振房地產市場。近日一些二綫城市已相繼取消限價及限購令，亦明確落實「認房不認貸」、降低商貸首付比例等，各內房股全線爆升，融創中國（01918）更單周大升163%。

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編輯:黃銳