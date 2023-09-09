淨資產增長至154萬億美元 美國家庭財富創歷史新高

據《路透社》報道，美國聯儲周五（8日）公佈的數據顯示，受惠於美國房地產價格反彈及股市飆升，美國家庭財富在第二季度創下超過154萬億美元的歷史新高。

聯儲局在其資產負債表的季度快報中稱，4月至6月期間，美國家庭淨資產從第一季度末的148.79萬億美元增長3.7%至154.28萬億美元。標準普爾 500 指數第二季度實現了 8.7% 的回報率，這是自 2021 年最後三個月以來的最大漲幅。股市的上漲為家庭淨資產增加了 2.6 萬億美元，佔本季度整體財富增長的近一半。房地產是另一大推動力，房地產價值自 2022 年第二季度以來首次上漲，為淨資產增長貢獻了 2.5 萬億美元。

截至 6 月底的家庭財富比 2022 年第一季度創下的 152.49 萬億美元的歷史最高紀錄高出約 1.8 萬億美元，增幅為 1.2%。第二季度家庭債務年增長率為2.7%。抵押貸款債務年增長率為2.8%。

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同時，數據顯示，由各種銀行存款和貨幣市場共同基金構成的家庭現金儲備規模繼續縮減，連續第五個季度下降至17.7萬億美元，創下歷史新高。6 月底的現金儲備比 3 月底減少了 660 億美元，比 2022 年第一季度末的峰值近 18.3 萬億美元減少了 5,600 多億美元。

可是，美國銀行沒有跟上聯儲局的加息步伐，為支票和儲蓄賬戶提供更高的利率。銀行存款減少了 2,000 多億美元，降至 14.2 萬億美元以下，而貨幣市場基金餘額則攀升了 1,370 億美元，達到創紀錄的 3.5 萬億美元之上。

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編輯：黃銳