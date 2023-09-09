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【美股戰記】通脹憂慮重燃 標準500單周跌1.29%

股樓投資 06:55 2023/09/09

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美滙本周突破105關口，加上布油一度重上90美元，令市場又再憂慮通脹重臨，拖累美股今周（9月4日至9月8日）表現不濟，標準500今周跌1.29%，報4457.49點，納指100今周跌1.36%，報15280.23點。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

通脹前景仍未明朗，美國供應管理協會(ISM)8月份服務業指數升至半年高位54.5，就業指數急彈至48.5，遠高於預期的44.2，顯示企業招聘積極。重鎊股中，以Apple的表現最為差勁，受歐盟公佈史上最嚴數字監管法案《數字市場法案》（DMA）、及市傳內地政府擬擴大 iPhone 禁令，Apple周三及周四兩天急跌5.73%，一周計大跌5.95%。業績股中，家居零售商RH收市重挫15.6%，該公司第二財季淨利潤下降37.3%，並發布了疲軟的第三財季業績指引。

根據芝商所FedWatch工具，目前投資者估計在11月加息的可能性約為二分之一。

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編輯：黃銳

 

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