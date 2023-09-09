【美股戰記】通脹憂慮重燃 標準500單周跌1.29%

美滙本周突破105關口，加上布油一度重上90美元，令市場又再憂慮通脹重臨，拖累美股今周（9月4日至9月8日）表現不濟，標準500今周跌1.29%，報4457.49點，納指100今周跌1.36%，報15280.23點。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

通脹前景仍未明朗，美國供應管理協會(ISM)8月份服務業指數升至半年高位54.5，就業指數急彈至48.5，遠高於預期的44.2，顯示企業招聘積極。重鎊股中，以Apple的表現最為差勁，受歐盟公佈史上最嚴數字監管法案《數字市場法案》（DMA）、及市傳內地政府擬擴大 iPhone 禁令，Apple周三及周四兩天急跌5.73%，一周計大跌5.95%。業績股中，家居零售商RH收市重挫15.6%，該公司第二財季淨利潤下降37.3%，並發布了疲軟的第三財季業績指引。

根據芝商所FedWatch工具，目前投資者估計在11月加息的可能性約為二分之一。

【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸，詳見【下一頁】

陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁】

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳