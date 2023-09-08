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【工商舖透視鏡】改善郵輪碼頭 長遠規劃不可缺

名人薈萃 22:50 2023/09/08

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8月每周都可以看到有關啟德郵輪碼頭的各種消息，當中以負面居多，因為當疫情過後再有大郵輪抵港，卻出現了遊客須排長龍候車或的士久候無人上車的情況。碼頭因配套不足造成這樣混亂的場面後，政府強力介入，實行增加免費穿梭巴士線等應對措施，情況也有所改善。

假如旅客因為交通混亂而留下壞印象，香港形象受損，顯然是政府規劃失當所致。郵輪抵港的日期早已定好，並非突發，就算碼頭營運商有責任安排交通，也非全責，而且連接全港各區的公共交通始終須由文化體育及旅遊局與運輸局協商後，再跟營運商溝通配合。雖然政府已盡快介入作出補救，但等到問題發生，各界狠批才制定應對方案，正是事前未有周詳考量、管理失策的體現。

啟德郵輪碼頭由政府斥資興建，自2013年啟用已有10年之久，但多年來配套不足的問題一直為人詬病，8月再次有郵輪泊岸引發的混亂只是長久以來問題的爆發點。落成後配套發展停滯不前的原因很多，疫情期間政府幾乎把全部人手調配作抗疫行動，卻未有把握關閉郵輪碼頭關口的空窗期去進行長遠規劃。兩屆政府交接亦沒有連貫統一的相關政策去推廣發展碼頭。若目前的營運商經營不善，會否考慮重新招標，又或是改變收取租金的方式，在改善經營前只收象徵式租金，讓營運商有更多資金作推廣。

在推廣方面，隨著再有郵輪抵港，最近碼頭開設了香港手信市集，供旅客購買本地品牌的特色產品，暫定營運至11月30日。市集充其量只是提供了購物的地方，並為商戶提供生意的機會，似乎難以發展成會吸引人專程到訪的特色市集。假如沒有好的構思，此類短期的市集只會變成雜貨攤。碼頭商場的冷清並不全是營運商的責任，交通套配不足令一般市民對前往碼頭卻步，這便需要政府與之配合改善。而且筆者認為「政府無小事」，不是交出了營運權之後便可以完全置身事外，很多長遠的規劃必須由政府帶領進行。

 

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撰文 : 盧展豪 鋑聯控股行政總裁(工商舖)

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