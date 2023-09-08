【宏觀術數@iM網欄】藉颱風 再談香港地運

上周超強颱風蘇拉突然「旋風式訪港」，初期按天文台預告其威力比幾年前天鴿還要強，甚至說直逼一甲子前（62年）的超強溫黛，香港人慣於和風細雨，對突來急風暴雨經歷不多，過往還會常戲謔颱風都會被「李氏力場」所阻改道，環顧今天是否依然信心十足乎？萬幸縱然新聞說著幾個颱風互相加強云云，最後拉拉扯扯下總算安然過度，又是否暗示本地仍屬有運？筆者作為香港大好友，主觀願望本地興盛以外，也想藉術數看看樂觀祈望能否成立呢？

若果從堪輿學理去評價一地方之吉凶，理論縱然千言萬語，似乎總離不開「風調雨順」，無重大天然災禍這個基本條件。試看古今中外著名都城也大扺如此，至少在選定位置建都立邑時必定有此考慮，至於及後因人口增多、城市發展，對附近環境過份開發，引致水土流失，又或氣運轉變不再宜居或作為重要據地，不得不作變遷等等已屬後話。故此一地的天氣物候多少可以反影到當地是否仍然「當運」或「宜居」信矣。

過住談本港地運文章時已介紹過本地開埠於1842年，時值進入上一次玄空九運，及後英國人因實際發展需要作出都市規劃更動，巧合符合著地運變遷和南北向零正，開展了百多年基業至今。中間經歷兩次世界大戰和鄰近地區的戰事，和七、八十代後金融市場波動起伏，幾經波瀾成果得來不易，除了經歷幾代人的努力經營外，天時地運配合自然不能缺少。學校地理科課本解釋香港成功原因不離天然港口風平水深，位置適合利於交通發達，不處於地震帶少天然災害等等，堪輿學古時也稱「地理」，也強調「地靈人傑」，所謂「一方水土養一方人」，氣候山川對所蔭生民眾確實有重大影響。筆者有世代居於寶島摯友常戲言其家鄉「窮山惡水出刁民」，實情困難環境練就出不屈堅強心志，白創業興家，和本地靈活多變民風人情又確實不同。

若果繼續以本港山海形勢來看，中環一帶若仍作為商業政治中心，得力於九運和一運零正，未來40年都屬有利，現於八運和九運交替的波折，希望誠如預言書「始艱難、終克定」。有關詳情可以參閱過往多篇文章，不作重覆。

但是，玄空風水於財祿（商業）以水為先，維多利亞港經過多番填海，確實較過往水流急直，於八運已見財源滾滾，但對不少原生居民只是「過水濕腳」，當代理或財富管理等，真正發財成鉅富形式與六運及七運時稍有不同。未來若果商業中心或部份改變位置，能否用盡新元運南北向的優勢亦可能存在一些變數。

地運談及零正，生解釋過所謂「陰陽」、「零正」、「雌雄」和「山水」等等，都是一面不同看法，於玄空內更準確說明觀念和運用條件。考證於古代都城，於兩河流域也是以水為先，當中有商業、防衛、農耕漁牧和運輸理由外，數千年來也累積了玄空以水為先的經驗，詳細考據自明其意。

至於地運以外，天運可從曆象和星運去檢視，上世紀術數名家吳師青先生指出香港局勢應於三垣的「天市垣」局，大利商業發展，並且出長遠及準確預測。當中所言及的地勢幾十年後有些已然變更，筆者未來時間稍具時再為大家作星垣地運更新。

星運已然進入新的土木交會大周期，雖然一個周期比較久遠，難以確定所預期事象會否於短時間內發生，但每個大周期都會有一個先來的小會合，上一次相類近的土木會合便在1980年及往後的20年，對大部份港人仍記憶猶新，可以給予不少啟示和規劃參考。至少可留意大上大落間進退之機。

至於更近期的走勢，可以留意流年飛星和曆法的趨動，2026丙午和2027丁未年為「紅羊劫」年，世界將遇巨變，按流年飛星對本地也多波折。2028年以後吉星匯聚，自當煥然一新興盛可期也。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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