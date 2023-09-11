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【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳暫時擱置盒馬IPO　因估值恐不及預期、股價低開3%

股市 09:41 2023/09/11

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳暫時擱置盒馬IPO　因估值恐不及預期

市傳阿里巴巴 （09988） 旗下以數據和技術驅動的新零售平台—盒馬鮮生有望最快今年11月IPO。不過，據外電引述知情人士指，由於消費股情緒疲弱，盒馬上市估值恐不及預期，故阿里巴巴擬將盒馬上市暫時擱置。阿里巴巴和盒馬的代表不予置評。

阿里巴巴股價低開3.1%，開報87.95元。

報道指，阿里巴巴與潛在投資者進行初步談判後，認為盒馬上市可實現估值約40億美元，低於最初的預期。據指，這低於考慮進行私人融資時目標估值約60億至100億美元。

消息指，負責監督分拆的阿里巴巴資本管理委員會最近決定，待更有利的市場環境才推進盒馬分拆上市，並會優先考慮將其他業務的上市。

消息又指，當中國零售市道及整體經濟開始好轉，投資者情緒對消費股改善，阿里巴巴將會重新推進盒馬上市計劃，並準備好隨時提交初步招股書。

阿里巴巴自改組後早已表明有意分拆旗下業務上市，據本報此前報道，盒馬正加緊籌備上市，有望成為分拆上市的頭炮。

ET財智Talk
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編輯：袁諾曦

美股 港股 盒馬 阿里巴巴－SW（09988）
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