【玄人‧峰語@iM網欄】 玄人168 香港前景逐面解

很多人都問我，香港在新冠復常後的復甦不似預期，從玄學角度去看，可否為香港前途把把脈象?首先，要看一個地方的運程，絕對不是簡單起一支卦或看一個地區命盤這麼簡單，要綜合多方面的分析才可得一個較客觀的結論，情況好比你投資一隻股票，要看基本面也要看技術面，而技術面當中愈多指標確認一個買入或沽出訊號，才會增加準確度受勝率。

我周邊的朋友及客戶都知道，我不時提醒他們千萬不要用「復常」二字去套用新冠後的時代，因為復常是代表回復過去正常的狀態，但香港是難以以復常二字去回頭路，極其量只能說重新起步。事實上，很多人期望通關後內地大款來港消費、來掃樓：殊不知是北上深圳消費的絡繹不絕，反令香港要搞什麼夜市去救亡；大款沒來香港買樓，反而要沽樓走錢。由此可見，情況絕對是與大家預期相反的，為何會有此情況?

【青姐話】真升？反彈？虛火？

首先，我們面對一個八運與九運世運的交接，整個大氣候已經完全不同，換言之，過去時間的客觀場景已不一樣，八運時的炒資產令財富增長的EASY MONEY MODE已不復再，既然場境及模式已轉變，何來會有可能回復舊貌?而事實上，經過這兩年的變革，香港外資已流走，北水又有北水的困難，一個從來以資本推動經濟的地方，一時三刻想轉型，還要想靠拮幾串魚旦、飲幾杯紅酒可以扭轉乾坤，那就拭目以待。其次，國家政策要香港融入大灣區，這個明顯是一個大方向的流向(南水北流)，所以現在平民百姓周六、日北上消費，正如「大家」所願了。所以大方向如此，是一個我們實在面對的問題。

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

我曾在本欄說過，香港的命運有如古都洛陽。嚴格而言，洛陽仍然存在的，亦是很知名的城市，而每當大家談及歷史，一定會提及古時長安、洛陽如何風光，但如果真的要經濟發展，人們就會走去北京、上海等大城市了。事實上，每個地方的興衰，是有其天運、地運及人運，目前天運大家是控制不了(如八運過去、西方圍堵中國)，亦是大家面對同一個大環境的轉變，那就看看地運。即使大家不識風水，都聽過八運之所以香港經濟大爆發，是香港擁有八運的最強「巒頭風水」格局，東北見山，西南見水。東北方本身為後天八卦「八白艮土」當旺方位，由於本身是旺方，一定要有定海神針(如大山脈)以抑制其旺氣，因為過旺會變煞。至於西南方為後天八卦之「二黑坤土」，是弱方，因此要見水去催旺之。正因為香港過去二十年食正此風水大格，真的唔發都幾難。

問題是，現在入了九運，地理上需要是南山北水才叫大旺格，而香港地理位置卻處於北山南水，剛好相反，亦也解決了2020年1２月開始交接九運時，我們已走入一個由順轉逆的格局面。至於後事如何，請聽下回分解。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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