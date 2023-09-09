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【中秋節】香港電車推限量版電車造型燈籠月餅禮盒 早鳥價288元

股樓投資 19:46 2023/09/09

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香港電車表示，今年找來本地新晉烘焙品牌 Hashtag B 合作，推出限量版電車造型燈籠月餅禮盒，除了在口味上有所革新，更在包裝上搞搞新意思，把月餅禮盒製成一個電車造型的燈籠，為傳統習俗添上一番趣味，大人細路皆能樂在其中。

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每盒限量版電車造型燈籠月餅禮盒內除了有2件走傳統風格的奶黃拔絲麻糬月餅，亦有3件風格創新的紫薯流心蛋黃麻糬月餅，滿足愛吃傳統口味和嘗試新口味的每一位，每件月餅重量約有80克，與親朋好友分享，一家老少一起品茗、嚐月餅、玩花燈，一起享受融合傳統和創意的燈籠月餅禮盒。另外，將月餅全數拿出後,再把隨禮盒附送的智能燈放在禮盒中間，便能變身成一個電車造型的燈籠,既能讓小朋友攜帶外出賞月，也能用作自家珍藏，在明月下共賞電車新猷。

「Hashtag B x 香港電車|限量版 電車造型燈籠月餅禮盒」原價368元，截至9月18日早鳥價288元。

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記者：張以正

 

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