【中秋節】香港電車推限量版電車造型燈籠月餅禮盒 早鳥價288元

香港電車表示，今年找來本地新晉烘焙品牌 Hashtag B 合作，推出限量版電車造型燈籠月餅禮盒，除了在口味上有所革新，更在包裝上搞搞新意思，把月餅禮盒製成一個電車造型的燈籠，為傳統習俗添上一番趣味，大人細路皆能樂在其中。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



每盒限量版電車造型燈籠月餅禮盒內除了有2件走傳統風格的奶黃拔絲麻糬月餅，亦有3件風格創新的紫薯流心蛋黃麻糬月餅，滿足愛吃傳統口味和嘗試新口味的每一位，每件月餅重量約有80克，與親朋好友分享，一家老少一起品茗、嚐月餅、玩花燈，一起享受融合傳統和創意的燈籠月餅禮盒。另外，將月餅全數拿出後,再把隨禮盒附送的智能燈放在禮盒中間，便能變身成一個電車造型的燈籠,既能讓小朋友攜帶外出賞月，也能用作自家珍藏，在明月下共賞電車新猷。



「Hashtag B x 香港電車|限量版 電車造型燈籠月餅禮盒」原價368元，截至9月18日早鳥價288元。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸，詳見【下一頁】

陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁】

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正