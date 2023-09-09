【新股IPO】內地化妝和護膚品牌伽藍擬明年來港上市　集資最多39億

消息指，內地化妝和護膚品牌伽藍計劃最快明年來港上市，集資最多5億美元（約39億港元）。據悉，伽藍正與華泰國際和瑞銀就上市一事進行合作。

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伽藍於2001年成立，總部位於上海，旗下擁有以旗艦產品自然堂護膚和化妝品為首的六大品牌；其他產品線包括珀芙研和美素護膚品，以及莎辛那香水。

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記者：張以正