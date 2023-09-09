【人民幣】建銀趙文利：中美經濟分差收窄 助人幣反彈

人民幣滙價是其中一個對經濟比較負面的因素，外界擔心跌勢未止，同時又預測未來會否有一個反轉的機會。建銀國際證券研究部董事總經理、首席策略師趙文利覺得人民幣未來出現強勢反轉的可能性非常大，一方面是從美國的貨幣政策來看，無論如何美國加息周期已進入尾聲，只不過這尾聲甚麼時候結束，市場總是有些預期變化，大家原本覺得7月份要結束，現在有可能還會再加息一至兩次，但是隨着這個時間推移，到了第三、四季度，這一輪加息周期結束的可能性已愈來愈大。此外，現在市場對於美國經濟的「軟着陸」信心，似乎有點太過有把握了，其實美國經濟如果從一些微觀的領先指標來講，它衰退的壓力已經是比較大，只不過衰退甚麼時候來，所以「軟着陸」也並不像市場預期的十拿九穩，如果美國經濟之後進一步放緩，甚至出現衰退的訊號，整體的利率下行是一個大概率的情況。

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他認為，現階段如果美息在未來幾個月會往下走，美元本身也會出現一些回軟，這時候對人民幣的反彈幫助就會比較大，然後中美之間的息差也就會逐漸回到一個相對比較溫和的情況。另一方面，中國經濟畢竟是在一個政策出來之後逐漸復甦的過程中，所以上半年中美經濟走勢分化，在下半年中美利差就會逐漸的收窄，美國經濟沒有大家想像的那麼好，也不會一直好下去，中國經濟也沒有大家想像的那麼差，也不會一直差下去。所以中美利差逐漸收窄的過程中，人民幣可能就反彈的動力會比較強一點。

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現在很多人都很悲觀，擔心人民幣兌港元或會出現1比1，兌美元出現7.8的情況，趙文利就覺得這機會並不大，「可能短時間內人民幣貶值速度有點快，但其實最近因為美元的意外升值，也使得很多貨幣出現了意外的貶值，這是一個大環境問題，但是美元整體的下行周期其實已經形成，可能下行周期的短期波動，從人民幣在整體的全球貨幣體系裏的分工來講，在很多市場份額已經愈來愈多，比如說在貿易結算、儲備等等，所以未來對人民幣的需求還是會比較強的，對於離岸人民幣市場可能短時間內是因為我們有很多貨幣互換，或者一些用人民幣來結算，使得短期內離岸人民幣市場的供應變多了，但是未來我覺得投資的需求也會同樣再往上走，所以如果未來在投資端的需求愈來愈多的話，對人民幣標價資產的需求也會逐漸加大，這個供求關係就會重新出現一個再平衡，到時人民幣又會呈現一個相對偏強的情況。」

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他根據息差角度分析，因為現在息差略微超出了2022年10月的低位，理論上，人民幣滙率可能會略微比上一次低位要低一些，而上次離岸人民幣的低位是7.37左右，近日再穿7.32，「我覺得可能會略微低，但不會偏離得非常遠，7.4左右應該就差不多了。」

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記者：張以正