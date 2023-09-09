【港股前曕】港股走向未明 建銀趙文利：處政策逐漸釋放期

港股走向未明，建銀國際證券研究部董事總經理、首席策略師趙文利認為港股短時間內還會有些波動，但即使跌穿18000點以下，時間也會比較短暫，這都符合過往一些底部經驗，「從市場的悲觀情緒來講，我覺得已經是非常悲觀了，可以說處於一個極度悲觀的情況，所以後面一旦出現一些極端的變化，市場的反彈力度也會比較大。」

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過去一段時間，外界一直在說大眾信心不足，加上經濟復甦緩慢，以致股市未見起色。市場一直期待中央會有政策出台，惟暫時仍只見大框架，未有太多實際措施。趙文利表示，從政策出台到經濟回穩，這個復甦有一個時間差，所以政策先出來可能不會立竿見影，特別是在7月份的宏觀數據很難體現到，所以在未來幾個月，會看到經濟數據逐漸出現改善，按此市場就會理解成政策和基本面的一個良性循環，「我想7月份的經濟數據可能會有些季節性因素，也有一些政策在短期內還沒有開始發揮作用，所以整體數據比較弱，但這並不代表政策沒有用，隨後政策還是會起作用的，起效需要一定的時間，可能在第三季度中後期會體現得更多一些。」【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁】

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趙文利強調，當前還是處於一個逐漸釋放政策的階段，只不過市場可能期望比如說一次性比較大型的刺激政策，就會較難看到，因為一些級別愈高或大力度的政策，醞釀的時間會更長，甚至可能是要倒逼出來的，所以之後的政策力度可能進一步加大。然而，如他說要倒逼出來的政策，到底會在甚麼情況出現？他解釋有兩個核心：「一方面是對市場信心的影響，我覺得市場如果信心處於極度悲觀或者極度缺乏信心的情況下，政府推行政策的力度會更大一點；另一方面，就是會不會引起一些系統性的金融風險，比如說地方債務或者房地產違約問題等，會不會影響到系統性的金融體系健康，如果這方面的風險度加大的話，我覺得處置這些風險的政策，一個是出來會更快一些，再來力度可能會更大。過去一兩個月，我們看到房地產和地方政府的債務，其實是出現了很多惡化的訊號，總體來講，比可能原先預計的挑戰要更多，所以從防止系統性風險的角度來說，地方政府的債務，包括房地產債務和信用風險問題，未來都是一個最關鍵的。」

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記者：張以正