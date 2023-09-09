【新股IPO】人工智能企業第四範式已成功闖關　中金為獨家保薦人

人工智能企業第四範式通過上市聆訊，並由中金國際出席獨家保薦人和整體協調人。該股於今年5月再度遞交上市申請，早前已獲中證監確認其境外發行上市及境內未上市股份全流通的備案材料。

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第四範式於申請文件披露，以2022年收入計，公司在中國以平台為中心的決策類人工智能市場佔據最大市場份額。去年全年公司收入按年再增53%至30.8億元人民幣，虧損較收窄8.2%至16.5億元人民幣。





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第四範式集資所得，計劃用於加強基礎研究、提升技術能力、尋求戰略投資和收購，以及建立品牌等。

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記者：張以正