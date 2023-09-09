印度禁止部分稻米銷往海外 8月全球米價創15年新高

聯合國糧農組織公布，由於世界最大稻米出口國印度禁止部分稻米銷往海外，全球米價在8月達到15年來新高。儘管全球糧食價格於8月下跌，惟米價仍較上月上漲了9.8%。



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糧農組織在月度報告中指出，這反映了印度禁止印度白米出口後，貿易受到干擾。由於不確定禁令持續多久而且出口限制引發疑慮，供應鏈業者繼續進行囤積、重新談判合約或停止報價，大部分交易情況因而侷限在小量和先前已完成的買賣。





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稻米是全球重要主食，隨着全世界疲於因應新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭及厄爾尼諾現象對於農作物產量的衝擊，稻米在國際市場的價格飆升。印度7月宣布禁止非印度香米出口，這類白米約佔印度稻米出口總量四分之一。

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記者：張以正