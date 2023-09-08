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【美國經濟】美汽車工人下周罷工　斥福特汽車加薪9%是侮辱

股市 21:28 2023/09/08

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美國三大車廠通用汽車（General Motors ，美：GM）、福特汽車（Ford Motor ，美：F）及Stellantis與全美汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）的合約倘餘1星期，但廠方與工會的談判未有進展，通用汽車昨公布，將為大多數員工加薪16%，而工會要求新4年合約加薪46%，通用汽車還開出另加簽新約獎金5500美元、一次過通脹補貼6000美元，合約期內通脹補貼5000美元。

通用汽車發言人David Barnas指，出價是考慮到所有經營因素，包括競爭對手出價，以及甚麼才是我們團隊所需要而制定的。

工會主席Shawn Fain回應指，要求通用汽車停止浪費時間，目前的合同將於9月14日11時59分到期，距離罷工的時鐘已滴答作響，工會15萬名會員中，有97%支持罷工。

Fain指出，通用汽車過去6周拒絕真誠的談判，在聯邦勞工委員會對他們作出指控後，通用汽車才回到談判桌，並提出侮辱的建議，這與工人公正的侍遇相距甚遠。

Stellantis預計周末會針對工人的要求，提出建議。

根據通用汽車開出的條件，還包括取消兼職​員工和尚未達到最高工資的員工，縮短25%時間便可達到最高工資率，並承認六月節為有薪假期。

Fain亦指出，福特汽車的反建議是侮辱，福特建議加薪9%，Fain指，福特已拒絕所有保障就業的建議，以及拒絕承認六月節為有薪假期。

福特指，其提議比特斯拉及其他外資車廠顯著來得更好。

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

【分析】美國汽車工會要求加薪46%、四天工作時數　Tesla成最後贏家？

記者：譚志偉

美股 就業 汽車 失業 福特（Ford；美：F） 通用汽車（General Motors，美：GM）
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