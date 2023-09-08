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【超級富豪】亞洲超高淨值人口去年減少11%　香港有幾多個超級富豪？

宏觀解讀 21:10 2023/09/08

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【超級富豪】亞洲超高淨值人口去年減少11%　香港有幾多超級富豪？

數據Altrata報告顯示，亞洲的超高淨值人口（淨資產超過3000萬美元）去年下降約10.9%至108,370人，是全球降幅最大的地區，報告將降幅歸因於中國嚴格的疫情封控措施、烏克蘭戰爭、區域供應鏈中斷、股價下挫等因素。

報告指，香港去年超高淨值人口為12,615人，按年跌23%，財富總值1.5萬億美元，十大超高淨值地區之中排第7。十大超高淨值地區排第1是美國，人口129,665人，財富總值15.1萬億美元；第2是中國，人口47,190人，財富總值5.3萬億美元。十大地區中，只有印度的超高淨值人口有增加。

報告顯示，北美是全球最大的超級財富市場，總資產淨值達16.47萬億美元，按年降4%至142,990人。報告稱，這下降主要歸因於聯儲局激進的加息周期。

中東、拉丁美洲和加勒比地區的超高淨值人士數量增長強勁。中東地區的超高淨值人口增15.7%，主要是大宗商品價格的飆升，拉丁美洲和加勒比地區超高淨值人口增長17.5%。

報告指，去年全球超高淨值人口減少5.4%，是4年來首次出現年度下降。報告認為，通脹激增引發了十多年來首次激進的貨幣政策緊縮，這導致對資本市場風險和回報的重新評估。

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編輯：胡學能

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