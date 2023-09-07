【黑雨上班記】致黑雨仍要上班的香港打工仔 葉經理：黑雨須如常上班

在香港這個繁忙的都市，每當黑雨來臨，街道上的行人匆匆忙忙地撐起雨傘，尋找避雨的地方。然而，昨晚即使有雨傘仍然無法逃避黑雨的浸沒。今早香港不少打工仔更不得不穿越風雨，堅守崗位，繼續工作。

黑雨的到來，意味著道路濕滑、交通繁忙，甚至可能帶來危險。但部分香港打工仔仍然需要出門工作，穿越風雨前行。在黑雨中，打工仔去工作的路程得更加艱難。政府呼籲僱主參考八號颱風信號下的工作安排，不過亦有不少市民要繼續上班。

今早在討論區有張圖片引起一眾網民感慨香港打工仔的悲歌



事主的手機顯示，公司經理要求同事必須上班，而該電話的機主亦表示「返緊嚟 ! 」，雖然各區水浸情況嚴重，市民上班的路有困難。今朝亦有不少市民早已上班去，有市民表示，由於自己是醫護人員故此必須上班，幸好部分港鐵綫仍然行駛，不過較平日上班的時間多出半小時。在官塘綫更是慘不忍暏，部分車站更因水浸而無法行駛，有市民未能轉乘觀塘綫上班，市民表示，公司雖然有提供在家工作的選項，但由於黑雨來臨得太突然，沒有帶電腦回家，故此今天必須回辦公室。

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責任編輯：陳玉蓮