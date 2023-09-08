【交通消息】港鐵：石硤尾至彩虹站服務仍暫停 正提供免費接駁巴士來往以上兩站

惡劣天氣自昨晚（周四、7日）起影響本港，多區出現大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告長達16小時，打破本港紀錄。市面上交通逐漸恢復，港鐵（00066）也發出最新車務狀況。

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港鐵表示，黃大仙站路段仍受水浸影響，觀塘綫列車服務現時班次仍維持如下 ：

- 石硤尾至彩虹站暫停服務

- 來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車

- 來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車



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港鐵正提供免費接駁巴士，來往石硤尾站和彩虹站，所有中途站只供乘客下車；請考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。

由於受路面情況影響及因應觀塘綫服務受阻，為維持車站運作及列車服務順暢，將軍澳綫、東鐵綫、觀塘綫、荃灣綫、港島綫及屯馬綫服務亦需要作出調整，班次會較疏。



前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫。

前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。



港鐵請乘客為行程預留充裕時間。

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責任編輯：陳詠妍