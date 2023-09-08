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【日圓匯價】日企CEO料日圓將跌至170　兌港元見4.6算？

股市 19:34 2023/09/08

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日本啤酒三得利（Suntory Holdings）行政總裁新浪剛史（Takeshi Niinami）預測，若日本央行堅持維持低利率的政策，處於逾30年低位附近的日圓兌美元滙率可能進一步下跌至170日圓兌1美元水平（若港滙7.84計，每百日圓兌港元4.61），這比投行分析師預測更悲觀。

圓滙現報147.46日圓兌1美元，貶值0.1%，每百日圓兌港元5.29。

上次圓滙出現170日圓兌1美元的水平是1986年。新浪剛史認為，由於日本央行需要管控突然加息為經濟帶來的風險，故可能還需要幾年時間才會加息。

隨着日本央行堅持維持超低息，而全球其他國家卻在加息，今年以來，圓滙已貶值11%，成為十國集團中表現最差的貨幣。盡管日央在7月份放寬孳息率曲線控制政策，日圓仍疲弱，引發了外界本月對日本央行官員或會像去年般干預市場的猜測。

日圓疲弱令許多企業經營更複雜，因這擠壓了依賴原材料進口的企業的利潤，不過這同時也提高大部分收入來自海外的企業的收益。三得利約有一半的收入是來自日本以外。

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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編輯：胡學能

貨幣政策 外滙 日圓 加息 啤酒 日本 日本央行 美元
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