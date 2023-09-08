家庭客每月4.3萬租揚海三房　業主享約1.4厘回報

美聯物業蕭振邦表示，黃竹坑站上蓋揚海租務成交持續活躍，其中屋苑一間955實呎大單位租盤成交，以月租4.3萬元獲家庭客承接。

蕭振邦稱，揚海2A座中層A室單位，實用面積約為955呎，為三房連套房及儲物房間格，由於屋苑新簇及配套齊備，而且剛入伙，租盤的租金更為吸引，故獲家庭租客垂青，並以月租4.3萬元成交，折合實用呎租約為45元。

業主於2021年10月以約3,619.1萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約1.4厘水平。

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