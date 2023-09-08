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【G20】G20峰會明日舉行　中俄首腦缺席　今年關注議題是甚麼？

宏觀解讀 18:50 2023/09/08

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二十國集團（G20）領導人峰會將在明日（9日）一連兩天在印度新德里舉行，外媒預計多邊機構向發展中國家提供更多貸款、改革國際債務結構、加密貨幣監管以及地緣政治不確定性對糧食和能源安全的影響，是今年的關鍵議題。中國國家主席習近平上任以來將第一次缺席該峰會，而由國務院總理李強出席峰會。俄羅斯總統普京亦將缺席該峰會。

中國外交部今表示，中方歷來高度重視G20，積極參與相關的活動。外交部發言人毛寧表示，為了籌備今次的新德里峰會，中方代表團本着積極和建設性的態度，參與文件的協商和討論。

有外媒分析認為，美國或會加倍押注於新興市場，將出席峰會的美國總統拜登，可藉美國向世界銀行提供的資金以及持續參與的承諾，冀拉攏非洲、拉美及亞洲等高速增長的經濟體相信中國的「一帶一路」以外尚有其他選擇。

美國財長耶倫亦將出席峰會。美國財政部早前已表示，耶倫打算在峰會上重點討論推進債務重組、多邊開發銀行及建立國際貨幣基金組織信託基金等，促進全球經濟並支持中低收入國家。除經濟問題外，她還將聚焦氣候變化、俄烏戰爭等問題。

峰會預計還可能談到烏克蘭戰爭，不過，今年以來，由於在該戰爭問題上存在嚴重分歧，該集團未能發表任何聯合聲明。

G20是甚麼？

1999年亞洲金融危機後，世界20個主要國家組成一個經濟集團，因為各國認識到，相關危機已無法在一國境內受控，而需要更好的國際經濟合作。該集團目前佔全球國內生產總值（GDP）的 80%，佔國際貿易的75%。

G20成員包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、意大利、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國和歐盟。2008年金融危機後，所有成員國的首腦決定每年舉行一次領導人峰會。

相關文章：

【G20】習近平辛偉誠會面取消、擬與日本首相APEC會面　易綱今早與耶倫會面兩小時

編輯：胡學能

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