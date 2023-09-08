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【港元定存】港元1年定存最高4.8厘 輕鬆穩袋逾22萬元
今天（9月8日）突遇上黑雨日，適逢1個月拆息已3連揚，至4.23厘，滙豐（HSBC）突擊掉頭加3個月年息0.5厘，新息率重上4厘；半年更勁升0.6厘至4.2厘，兩存期皆冠絕4大行。市料龍頭行帶頭加，持續約半個月的劈息浪將稍遏。
本周13間銀行鬥減港元定期存款息，但較上周15行出手少，專家以中港股市及人民幣積弱，游資暫泊港，熱錢充斥推低拆息，在頭寸充裕下，令定存息仍易減難大加。
全周共有18間銀行調整定存息，當中13減兩加，僅滙豐及東亞（00023）加；另有3行︰大新（02356）、建行亞洲及大眾銀行頻密調整。
■滙豐突擊加息至重上4厘 市料將扭轉劈息潮 中小行須掉頭加迎戰
9月開局第2周，定期存款市況有兩大新焦點，分別為︰
(1)劈息浪升級：早前業界主要是短減長加，但近期已全方位削短中長息，以創興為例，如今早已撤5厘息，本周更兩連減。虛擬銀行匯立，新近連番狠削半年期、1年期、18個月及兩年期的中長息。
(2)本月中料再掉頭加息：市料下周起同業將扭轉劈息潮，主因有3，首先、滙豐突擊加息至重上4厘，再者，發行額150億元的綠債將於9月18日開售，今年保證年回報增至4.75厘；疊加季結逼近，料港銀於本月中開始再恢復加息作攻防戰。
本周有變化的定存息
|銀行
|定期存款利率(厘)
|3個月
|半年
|9個月
|1年
|18個月
|2年
|天星
|3.8
(-0.2)
|大新
|3.8
(-0.2)
|上商
|3.83
(-0.05)
|富融
|4
(-0.2)
|工銀亞洲
|98天4.05
(-0.25)
|創興
|4.1
(-0.2)
|滙豐
|4.2
(+0.6)
|富邦
|4.2
(-0.1)
|匯立
|4.2
(-0.2)
|4.2
(-0.2)
|集友
|4.2
(-0.1)
|信銀國際
|4.25
(-0.05)
|4.25
(-0.05)
|東亞
|4.25
(+0.05)
|星展
|4.3
(-0.05)
|4.3
(-0.05)
|PAOB
|4.3
(-0.2)
|建行亞洲
|4.35
(+0.05)
|大眾銀行
|4.4
(-0.1)
|招商永隆
|4.45
(-0.05)
|花旗
|5
(-0.2)
|註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
■PAOB削1年期至4.3厘失落冠軍榜 傳統銀行及財仔企硬4.5厘
- 高息榜：
- 7天: 建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底
- 1個月: 匯立10厘，推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元；再於9月12日到17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，賺息16,400元
滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
- 3個月: 眾安(ZA Bank)迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶(包括港人及訪港旅客)，獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠至9月13日
- 半年：大新(02356)、大眾財務及富邦4.5厘
- 1年：大眾財務及招商永隆4.5厘, 以招商永隆的門檻為500萬元，全期賺息22.5萬元
- 兩年：匯立4.2厘
■星展專家料季結前1個月拆息在3.5厘到4.8厘上落
1個月拆息3連揚，現為4.23厘，星展銀行 (香港) 環球市場策略師李若凡回應本報查詢指， 預期1個月拆息由現時至本月底將主要在3.5厘到4.8厘區間內波動。上商研究部主管林俊泓估計，季結前1個月拆息約在4.2厘上落。
■傳渣打推1年銀債退款優惠享4.8厘 險勝綠債包底息4.75厘 但渣打拒評
此外，論盡大行的息王爭霸戰，市傳渣打向銀債退款客推1年4.8厘超高息，險勝綠債墊底息4.75厘；惟該行拒絕予以置評，市料可能是個別分行的推廣。
比拼4大行（以其公開牌價息率比較）：
- 7天：恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘
- 3個月：滙豐4厘、恒生及中銀3.5厘、渣打3.4厘
- 半年期: 滙豐4.2厘、渣打3.8厘、中銀3.6厘、恒生3.5厘
- 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘
■5間虛銀罕有鬥低息 富融及天星撤3個月4厘息 匯立把半年4厘息下架
那邊廂，檢視虛銀，本周5行鬥劈息，包括天星(AirStar Bank)撤3個月4厘，富融(Fusion Bank)削半年0.2厘至險守4厘，匯立(WeLaB Bank)全面降低中長息，把半年4厘息下架，又取消9個月4.25厘。平安壹賬通(PAOB)亦向1年期開刀，削0.2厘至4.3厘，仍問鼎虛銀一哥。
- 比拼虛銀長短息王：
- 1個月：匯立買基金做定存享10厘
- 3個月：眾安6.6厘迎新獎賞
- 半年期：富融4厘
- 9個月：天星3.1厘
- 1年期：PAOB4.3厘，險勝匯立4.2厘，Mox及富融的4厘，livi bank報3.4厘；天星的3.1厘、眾安的3.01厘。
- 18個月及兩年：匯立4.2厘
順帶一提，眾安逢周二推加息券的截止期剛延至10月底。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君