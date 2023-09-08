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【AI大混戰】螞蟻集團推金融AI大模型、算力達萬卡規模　兩應用產品「支小寶2.0」「支小助」登場

股市 18:28 2023/09/08

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【AI大混戰】螞蟻集團推金融AI大模型、算力達萬卡規模　兩應用產品「支小寶2.0」「支小助」登場

內地進入AI大模型混戰時代，阿里巴巴 （09988） 有份投資的螞蟻集團在上海舉辦的外灘大會上正式發布了金融大模型，有內媒引述螞蟻集團首席技術官、平台技術事業群總裁何徵宇稱，螞蟻大模型走純自研的技術路線，以全棧佈局、長線發展為原則，現時底層算力集群達到「萬卡」規模。

報道指，螞蟻集團同時發布，基於金融大模型能力的兩款產品，包括智能金融助理「支小寶2.0」，以及服務金融產業專家的智能業務助手「支小助」，其中「支小寶2.0」已內測近半年，將在完成相關備案工作後上後，「支小助」正在與螞蟻平台合作機構內測共建，為理財顧問、保險代理、投研、金融營銷、保險理賠等金融從業專家提供全面AI業務助手。

螞蟻推出金融專屬AI 任務評測集「Fin-Eval」，該測試集可從五個維度28個分類評估了金融大模型能力。

螞蟻集團副總裁、金融大模型負責人王曉航稱，通用大模型無法在專業嚴謹的領域直接商用，特別是金融服務對錯誤的容忍度很低，金融大模型要確保領域知識和專業邏輯的嚴謹性，才能真正落地帶來產業價值，「知識力、專業力、語言力以及安全力，保障四大能力是前提條件，也是金融大模型要解的產業真命題。」

螞蟻集團表示，未來將持續探索和精進大模型的五大能力方向，包括建設高質量的數據標註團隊；研究基礎大模型算法，提升模型邏輯推理等能力；從通用語言大模型到通用多模態大模型，從一般通識走向全面專業；建設高效的大模型評測標準和評測體系；建設大模型安全能力。

騰訊亦劍指產業大模型，周四（7日）騰訊舉行全球數字生態大會，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，人工智能正在成為下一輪數字化發展的關鍵動力，也為解決產業痛點，帶來了全新的思路。騰訊產業互聯網將通過智能增強、數據增強、連接增強，持續助力產業增強。

相關文章：

【騰訊700】騰訊湯道生：不認為我們AI大模型晚了起步　需要「創意方式」緩美國芯片限制

【AI熱潮】內地科網巨企插旗AI　螞蟻周五公布自研大模型進展、小米AI應用「小愛同學」持續邀請內測

編輯：李哲毅

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