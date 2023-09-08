【迪士尼樂園】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 魔雪奇緣世界將於 11 月 20 日登陸香港迪士尼樂園度假區

全球首個、最大型的《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界，即將於香港迪士尼樂園度假區盛大開幕！



這個主題園區將在11月20日正式開幕，帶領大家進入華特迪士尼動畫製作室旗下頗受歡迎的《魔雪奇緣》電影系列的場景，彷彿置身於阿德爾王國的奇幻世界。透過動人的故事情節、深受愛戴的角色人物、壯麗的地貌景觀、獨特的文化深度、令人著迷的音樂和創新的科技體驗，大家將能夠全方位地沉浸在這個全新旅遊勝地中，參與盛大的夏雪節慶典，暢玩魔雪奇幻之旅和雪嶺滑雪橇等遊樂設施，開啟一段「一生一次」的奇幻體驗。

香港迪士尼樂園度假區的行政總裁莫偉庭表示，魔雪奇緣世界的開幕標誌著香港迪士尼樂園度假區擴建計劃的重要里程碑，這也將進一步提升迪士尼品牌在全球的影響力。

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責任編輯：陳玉蓮