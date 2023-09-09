芬蘭美女前總理享受最後暑假 離開政壇轉投智庫

芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）早前已表明，不會再次角逐黨魁。她日前完成議員任內最後暑假休會後宣布辭職，轉投前英國首相貝理雅（Tony Blair）的智庫團體。

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年僅37歲的馬林周四（7日）時宣布，辭去議員職務後，將會加入「貝理雅改變全球組織」（Tony Blair Institute for Global Change），擔任策略顧問。

馬林表示難以兼顧議員及新職位，決定離開政壇開始新生活。她相信加入組織將使芬蘭整體受惠，稱自己在新職位上發揮功能是變相繼續服務芬蘭民眾。不過，馬林未否認未來回歸芬蘭政壇的可能性。

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根據馬林的社交平台，她在轉任新職位前，好好享受自己的議員夏天休會期，包括與好友參加音樂節等活動。

今年4月舉行的芬蘭大選中，馬林所屬社會民主黨得票率僅排第3，被中間偏右的民族聯合黨擊敗，無緣繼續執政。馬林其後表明，不會在9月參加黨魁選舉。

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責任編輯：吳漢培