【日本經濟】日本下修第二季經濟增長至4.8%　日圓續弱兌美元處147.3　鈴木俊一：穩定日圓匯率不排除任何選項

▲ 【日本經濟】日本下修第二季經濟增長至4.8% 日圓續弱 鈴木俊一：穩定日圓匯率不排除任何選項

由於企業及消費者的資本支出減少，日本政府修訂第二季經濟增長至4.8%，低於增長6%的初值，也低於經濟學家預期的增長5.6%。日圓滙價續弱，兌每美元為147.32，每百日圓兌港元為5.32。

同時，日本當局亦對企業支出數據進行修正，按季減少1%。此前政府估計資本投資與第一季度持平。而消費者支出降幅也超過初值，修正至0.6%，較初值的0.5%減幅大。

日本財務大臣：日圓應該平穩波動

另外，由於薪資漲幅仍未能追上物價，考慮到通脹後，日本7月實質薪資按年減少2.5%，降幅比6月的1.6%大。實質薪資是用來衡量消費者購買力的指標，這個預示消費難以提振。

由於資本支出疲弱，日央行可能會維持超寬鬆政策，以刺激經濟活動。

對於近期滙市波動，日圓滙價持續貶值，日本財務大臣鈴木俊一表示，滙率應該平穩波動，以反映經濟基本面，故他將妥善應對外匯市場的過度波動，不排除任何選項。

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編輯：袁諾曦