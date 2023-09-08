【綠債2023】專家教抽綠債3大賺息攻略 申請10手最划算

▲ 每手綠債賺息1425元勝定存

零售綠色債券將於9月18日正式開賣，今年政府把綠債的保證年回報從首批的2.5厘，勁加2.25厘，至保底息4.75厘，跑贏一年期港元定期存款4.5厘。專家認為綠債抽得過，且授3大攻略，包括︰

(1)人海戰術：綠債不設認購上限，去年首天入票，招商永隆曾獲大豪客重錘落注1,000萬元；觀乎第2批綠債勁加年息，且較1年定存高0.25厘，遂料吸引好息一族下注。因此防守族宜採大包圍策略，例如夫婦不應以聯名戶口申購，反而應各自入飛，博每人至少分到1手(每手1萬元)，以墊底息4.75厘計，3年穩袋1,425元。

■綠債保底息4.75厘 遠勝1年港元定存4.5厘

畢竟美息快見頂，明年或掉頭減息，按理港息也跟減，定存息難免趨跌。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料9月21日(本港時間)聯儲局或不加息，美國加息周期已接近尾聲；高盛更料儲局明年次季起開始減息0.25厘。

誠如本港銀行體系總結餘早已跌穿450億元，最優惠利率(P息)又累加0.875厘；可惜，1年定存並未再爆破頂息，反而自今年初5厘的中長息早已絕迹。

目前1年定存呈雙冠王，最高為4.5厘，大眾財務的門檻須50萬元，招商永隆更要求500萬元。反觀綠債每手僅1萬元，長揸3年跑贏定存；假如幸運獲派100手，1年賺取4.75萬元，3年輕鬆袋息14.25萬元。

另市傳渣打香港(02888)推銀債退款優惠，1年有4.8厘，惟該行拒置評，市料可能是個別分行作推廣，況且只限60歲或以上的老友記，相信受惠者不多。

■中銀專家料吸引50萬人認購 建議人均申請10手

專家料新綠債反應踴躍勝往年，中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌相信，綠債反應料好過去年，認購人數將更多，不排除有超過50萬人申請，建議有充裕流動資金人士可認購10手。

對於未來息口走勢，滙豐銀行(HSBC)大中華市場外滙固收交易部主管黃子卓認為，海外通脹和利率都接近見頂，在聯滙制度下，港息和美息走勢相近，暫預期3個月港元拆息（HIBOR）會在現時約4.5厘水平上落。

(2)切勿重複申請：綠債料吸引ESG(環境、社會及管冶)擁躉捧場，正如財經事務及庫務局局長許正宇所言，投資綠債可身體力行支持本港的可持續發展。然而，申請人切忌重複申購，比方：丈夫以聯名戶口入票，但太太不知，又以個人名義入表，恐成重複入飛而遭「DQ」取消資格。

(3)確保戶口有足夠錢：要是心急客於綠債開賣首天，第一時間透過銀行渠道落飛100萬元，銀行會即時凍結百萬元資金，由9月18日至10月10日、即綠債發行日，前後鎖資約23天。倘若重錘客最終只分得10手，餘款90萬元才於10月10日退還，故此申請人須確保戶口有足夠的閒資，以免遭彈票。

■富途專家建議由iBond換馬到綠債 保證回報高2.75厘

假如手頭欠鬆動，又手持3隻官債，不妨忍痛清倉，分別為保底息兩厘的iBond(04246)、另一隻是今年11月屆滿的末期iBond(04239)、以及去年首推綠債(04252)，3者早已跌破百元底價；但捧場客已收取不少利息，可酌量抵銷損失，套現所得集中注碼抽派息多2.75厘的新綠債。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞認為，投資者若持有兩隻iBond ，在債券快將到期下，這是一次換馬的好機會。再者，綠債設有二手市場交易機制，對於打算把閒錢放到銀行做定存的避險族，也值得轉投綠債。

■輝立及耀才證券提供11免 孖展客搏零成本抽綠債 上商推抽獎送3888元現金

至今10間大小行已推豁免多項收費等優惠：富昌證券16免、輝立及耀才證券(01428)11免、上商10免兼ESG投資可參加抽獎、贏3,888元現金獎賞；恒生(00011)及致富證券8免、信銀國際及滙豐(HSBC)7免、渣打及花旗6免。

■銀行券商大鬥法搶綠債客 各出奇招冀突圍

那邊廂，手緊族亦可留意券商的孖展服務，通常允許小額申請不費分文先下注，待10月16日分派債券時才找數，方便調動銀根。目前輝立及耀才皆提供免100%按金及利息，孖展客可零成本入飛，中籤後才補回本金；若短炒客揀在暗盤即沽兼獲利，更有望零成本賺錢。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安認為，綠債墊底息加至4.75厘，相信10月11月在港交所(00388)首掛不致如去年穿底。

參考去年銀行與券商爆綠債搶客戰，除了中銀香港推抽獎谷客，送MacBook及iPhone等300份獎品外；券商更激，雲鋒金融(00376)旗下雲鋒證券採「11免」、英皇資本「12免」、長橋(LONGBRIDGE)更達「14免」；耀才證券向新客送滙豐(00005)及盈富(02800)、富途向新客送騰訊(00700)及一世免佣；華盛證券免息免按金最多抽5手(每手1萬元)。

市料不少券商仍未出招，如擁最多零售客戶的富途等，故此散戶不妨靜待分銷商着數盡出，才揀最適合自己的申請渠道。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君