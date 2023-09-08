高盛按例對表現不佳員工進行裁員 其或在「勒緊褲腰帶」

據《金融時報》周四（7日）援引知情人士的話報導，高盛（GS）正計劃對被認為表現不佳的員工進行新一輪裁員，最快可能在10月下旬實施。報導稱，該計劃通常會導致全公司1%至5%的員工失業，而高盛的目標是在其核心投資銀行和交易部門的部分員工中裁減人數處於較低水平。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據一位熟悉內情的消息人士稱，這是高盛每年都會進行的一項工作，也是績效考核的一部分。在 2020 年和 2021 年大流行期間停止審查後，該銀行於去年恢復了審查。《路透社》此前援引消息人士的話報導稱，該行於 2022 年 9 月裁員 500 人。

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

今年 6 月，高盛的董事總經理們受邀參加會議，收到了一條信息：「採取更加痛苦的措施削減成本。」高盛高管會議議程上的 「勒緊褲腰帶」是另一個跡象，表明該公司正在加速推動削減 10 億美元的成本，因為經理們的目標越來越小，並考慮削減更多的職位。

高盛第一季度裁員約 3200 人，這是自 2008 年金融危機以來最大的一輪裁員。 5 月份該公司還裁員約 250 人。其第二季度的利潤下滑了 60%，低於預期，原因是消費業務和房地產投資的減值影響了盈利。

同場加映：【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷