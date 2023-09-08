【人民幣匯價】瑞銀：內地8月進出口改善　料人民幣將升值、年底睇7.15

內地8月出口按年跌8.8%，略較市場預期按年跌9%為佳。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，8月進出口均有改善，實際進口量已實現連續6個月按年正增長，表明內需相對穩定。瑞銀維持對人民幣年底前小幅升值的預測，預計年底前人民幣滙率升值，將今年底美元兌人民幣滙率預測從6.95調整為7.15。

汪濤指，8月出口跌幅收窄部分由於低基數，但經季節性調整後出口也小幅上升。剔除價格因素後，瑞銀估算出口量同比轉正。得益於價格按年跌幅收窄和實際進口量增長提速，進口額按年跌幅從7月的12%收窄至7.3%，市場預期為按年跌9%。

瑞銀：新手機周期或能提振內地整體出口

8月對美國的出口改善幅度最大，按年下降9.5%（7月跌幅為23.1%）；對其他主要目的地出口大多有改善。儘管跌幅收窄，消費品出口仍較為疲軟。汽車和零部件出口增速因基數較高而放緩。儘管手機出口尚未出現大幅增長，IT產品出口對整體出口增速的拖累進一步收窄。

汪濤又認為大部分PMI出口訂單指數仍在榮枯線之下，表明外需疲軟態勢尚未結束。其他經濟體出口資料也印證外需的疲軟態勢。該行預計未來幾個月出口可能保持按年下跌，不過新手機周期或能提振整體出口。預計今年全年出口或跌5%。

人民幣滙率方面，汪濤指，8月人民幣兌美元貶值近2%，月底回落至7.29左右。但在美元強勢的背景下，人民幣兌CFETs一籃子貨幣匯率在8月僅貶值0.3%。瑞銀維持對人民幣年底前小幅升值的預測，但將今年底美元兌人民幣匯率預測從6.95調整為7.15。

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編輯：胡學能