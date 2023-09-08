▲ 【ESG】阿里巴巴調查：48%港人優先購買可持續產品（阿里巴巴新聞稿）

消費者對可持續發展關注度日益增長，阿里巴巴 （09988） 委託第三方英國諮詢公司Yonder Consulting進行獨立研究，並發布《2023年可持續發展趨勢報告》，發現超過三分之二（71%）的消費者認為科技和數字化是促進更可持續生活方式的關鍵，而超過三分之一（33%）的消費者希望有應用程式能夠提供具體資訊，講述如何在生活各方面實踐可持續生活方式。

報告訪問了來自亞洲、歐洲和中東14個市場的14,000多名消費者，並形成《2023年可持續發展趨勢報告》。調研中，網購消費者過半數（53%）表示會優先購買可持續產品，尤其是來自亞洲新興市場的消費者，包括泰國（84%）、印尼（73%）和菲律賓（69%）。

然而，僅48%的香港受訪消費者表示會優先購買可持續產品，比例甚至低於亞洲新興市場，反映香港各界應考慮一同加強消費者教育，推出更多可持續發展的產品，以鼓勵更多消費者投入可持續的生活方式。

調查同時向消費者了解，企業能如何鼓勵消費者採用可持續生活方式，最多香港受訪者選出的五大因素：

減少使用一次性塑料和包裝的產品（63%）

可持續產品變得更加實惠（56%）

更廣泛的可持續產品和服務選擇（44%）

回收服務變得更方便和數字化（39%）

更容易地接觸到具數字化的物品破損或損壞維修服務（31%）

阿里巴巴集團ESG戰略負責人劉偉表示，數字科技是幫助個人和公司實踐可持續生活方式的寶貴工具，企業可向消費者提供更多資訊並提高消費者對綠色生活方式的實踐，從而推動消費者活出可持續的生活態度。

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編輯：李哲毅