【銷售數字】乘聯會：8月乘用車銷售增2.5%至192萬輛 出口增42% 新能源車增34.5%

乘聯會公布，8月乘用車市場零售達到192萬輛，按年增長2.5%，按月增長8.6%。今年首8個月累計零售1,322萬輛，按年增長2%。

該會指出，8月促消費政策聲勢大，促銷仍處最高位，加之近期成都車展前後有大量新品和低價新款推出，消費需求有所釋放。

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8月汽車出口43.8萬輛，增長42%，新能源車佔出口總量的24%。1至8月乘用車出口232萬輛，按年增長72%。隨著出口運力的提升，8月自主品牌出口達到28.4萬輛，按年增長58%，按月增長14%；合資與豪華品牌出口4.6萬輛，按年下降39%。

8月新能源車市場零售71.6萬輛，按年增長34.5%，按月增長11.8%。今年以來累計零售444.1萬輛，同比增長36%。

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記者：李兆明