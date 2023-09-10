【數碼相機】Fujifilm新中階無反數碼相機　 攻Vlog機應用

數碼相機供應鏈自去年夏季，緩解零件短缺問題後，供貨情況陸續改善。據日本相機影像器材工業協會（CIPA）在今年初數據顯示，2022年數碼相機的全球出貨額比2021年增長39％，增至6,812億日元。

其中，無反相機的出貨量增長31％，達到407萬部，出貨額增長61％，達到5,234億日元。

品牌Fujifilm早前亦發布X-S20中檔無反相機，搶攻市場，香港官方建議零售價為10,299元（淨機身）。Fujifilm X-S20支援6.2K30p超高清攝錄，以及有專門的Vlog模式，功能媲美APS-C旗艦機之一的X-H2S 。

X-S20同時是定位入門級的產品X-S10的後繼之作，由外觀以至手感，兩者都非常相似。惟X-S20在規格細節方面則升級不少，例如：

設有AI主體檢測自動對焦技術，可用於偵測動物、 鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機、火車、昆蟲和無人機

提供無裁切電子連拍功能，最高支援20fps，可連續拍256張JPG

機械連拍每秒最多8張，如果嫌不夠用的話亦可以啟用1.25x裁切

模式轉盤上，還多出Vlog功能，更方便攝錄影片

錄影規格提升至6.2K/30P 4:2:2 10-bit 機身內錄（可外接FAN-001主動散熱風扇）

另外支援4K 60P與1080 240P，可透過 HDMI輸出 6.2K/30P 12bit 的RAW影片

在操作方面，X-S20採用輕量化機身，包括記憶卡與電池，重量僅為491克。而且提供可反式屏幕，無論自拍抑或拍攝景點、物件等都非常方便。

責任編輯：張寶燕

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