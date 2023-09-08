【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 花旗料歐央行下周加息0.25厘

▲ 花旗料下周四歐洲加息四分一厘

下周四（9月14日）歐洲議息，市場對歐央行加息0.25厘似有共識，花旗的專家預計歐洲的息率快見頂。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期9月份歐洲央行加息25點子的機會較高，但加息周期或已到達尾聲。



歐洲央行曾於7月27日加息25個基點，一年間連續9次出手，累計已加4.25厘 。

■花旗預計歐洲加息周期快完 歐元3個月內預測料見1.1

至於對歐元區內的貨幣預測，廖嘉豪指， 歐元兌美元的3個月內預測為1.1，未來6至12個月料為1.14；瑞士法郎同期預測分別為0.86及0.85，英鎊則於3個月內、半年及1年預測皆為1.28。

歐元後向繫於美元，美滙指數一度突破105；上商研究部主管林俊泓認為， 美國經濟一枝獨秀，而傳統9月份普遍不利包括股市等風險資產，或催生避險需求，故美元在本月份表現或繼續偏強。

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■大眾銀行富邦鬥加定存息 創興減短中長息至險守兩厘

此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）及渣打香港（02888）；另有大新（02356）及華僑銀行等。

高息榜︰

7天︰ 富邦10.88厘

富邦10.88厘 1個月︰ 花旗5厘

花旗5厘 兩個月、3個月、半年、9個月及1年︰創興2厘

港銀對歐元定期存款的取態參差，大眾銀行最近搶閘累加1年期0.5厘，令新息率至1.9厘；反觀創興卻下調中長息0.1厘至險守兩厘，但仍問鼎榜首。

富邦卻孖招齊發，新推7天年息10.88厘，超越兩大龍頭發鈔行的7厘，頓變冠絕全城的高息王；又提供1個月3.88厘。

■歐央行委員對下周應否加息呈分歧 市場擔心歐洲經濟呈滯脹

外電指歐央行委員對下周應否加息呈分歧，短期操作上，華僑銀行經濟師姜靜認為，歐元區PMI數據差過預期，拖累歐元於本周二（5日）下挫 0.69%，跌穿1.076的支持位，目前在1.07喘定。8月歐元區綜合及服務業PMI終值皆低於預期， 7月份PPI亦連續七個月下降。短期內油價高企加上天然氣供應緊張，對歐洲滯漲的擔憂持續打擊歐元，下一站考驗1.0635到 1.0707。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君





