  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 花旗料歐央行下周加息0.25厘

Hot Talk 16:54 2023/09/08

分享：

分享：

花旗料下周四歐洲加息四分一厘

下周四（9月14日）歐洲議息，市場對歐央行加息0.25厘似有共識，花旗的專家預計歐洲的息率快見頂。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期9月份歐洲央行加息25點子的機會較高，但加息周期或已到達尾聲。
 
歐洲央行曾於7月27日加息25個基點，一年間連續9次出手，累計已加4.25厘 。

■花旗預計歐洲加息周期快完  歐元3個月內預測料見1.1

至於對歐元區內的貨幣預測，廖嘉豪指， 歐元兌美元的3個月內預測為1.1，未來6至12個月料為1.14；瑞士法郎同期預測分別為0.86及0.85，英鎊則於3個月內、半年及1年預測皆為1.28。

歐元後向繫於美元，美滙指數一度突破105；上商研究部主管林俊泓認為， 美國經濟一枝獨秀，而傳統9月份普遍不利包括股市等風險資產，或催生避險需求，故美元在本月份表現或繼續偏強。

點擊圖片放大
+6
+5

■大眾銀行富邦鬥加定存息 創興減短中長息至險守兩厘

此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）及渣打香港（02888）；另有大新（02356）及華僑銀行等。

  • 高息榜︰
  • 7天︰富邦10.88厘
  • 1個月︰花旗5厘
  • 兩個月、3個月、半年、9個月及1年︰創興2厘

港銀對歐元定期存款的取態參差，大眾銀行最近搶閘累加1年期0.5厘，令新息率至1.9厘；反觀創興卻下調中長息0.1厘至險守兩厘，但仍問鼎榜首。

富邦卻孖招齊發，新推7天年息10.88厘，超越兩大龍頭發鈔行的7厘，頓變冠絕全城的高息王；又提供1個月3.88厘。

■歐央行委員對下周應否加息呈分歧  市場擔心歐洲經濟呈滯脹

外電指歐央行委員對下周應否加息呈分歧，短期操作上，華僑銀行經濟師姜靜認為，歐元區PMI數據差過預期，拖累歐元於本周二（5日）下挫 0.69%，跌穿1.076的支持位，目前在1.07喘定。8月歐元區綜合及服務業PMI終值皆低於預期， 7月份PPI亦連續七個月下降。短期內油價高企加上天然氣供應緊張，對歐洲滯漲的擔憂持續打擊歐元，下一站考驗1.0635到 1.0707。

更多【高息定存】文章

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐加港元、美元新資金定存息　高端客敍做3個月港元定存息4厘

【港元定存】港元定存4.4厘迎新賺息王 最多賺35萬元利息

【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債

【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

 

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

 

 
 
 

開啟hket App，閱讀全文
創興銀行（01111） 大新銀行集團（02356） 渣打集團（02888） 上海商業銀行 外滙 滯脹 花旗銀行 富邦銀行 美滙 定期存款
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐加港元、美元新資金定存息　高端客敍做3個月港元定存息4厘

下一篇文章

【儲局官員】古爾斯比：美國經濟或朝向「黃金路徑」　有信心可壓低通脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【手機大戰】華為Mate 60 Pro出現韓國芯片　SK海力士：已開展調查
【手機大戰】華為Mate 60 Pro出現韓國芯片　SK海力士：已開展調查
【破紀錄黑雨】天文台取消黃雨及雷暴警告　港府：極端情況維持至午夜12時　港鐵僅觀塘綫服務受影響（不斷更新）
【破紀錄黑雨】天文台取消黃雨及雷暴警告　港府：極端情況維持至午夜12時　港鐵僅觀塘綫服務受影響（不斷更新）
【港股市況】黑色暴雨警告+極端情況、全日暫停交易　恒指黑期跌約200點（不斷更新）
【港股市況】黑色暴雨警告+極端情況、全日暫停交易　恒指黑期跌約200點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款