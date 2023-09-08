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【大行報告】招銀：大模型應用成騰訊新增長動力 予「買入」評級 目標價458元

股樓投資 17:19 2023/09/08

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騰訊（00700）周三（7日）發表「混元大模型」，招銀國際報告指出，基於領先的數字基礎設施、成熟的大模型能力以及豐富的行業應用場景，看好騰訊在大模型應用落地及商業化方面處於國內領先梯隊，企業需求AI智能化有望成為騰訊雲新的增長驅動力。該行維持騰訊「買入」評級，目標價458元。

該行提到，於9月7日參加2023年騰訊全球數字生態大會，會議要點包括：

1）騰訊雲從數字化助手向智能化助手升級，通過智能/數據/連接增強，為產業構建AI智慧引擎與應用；

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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2）騰訊雲發布混元大模型（超千億參數，超2萬億tokens訓練語料），模型已在騰訊50多個產品和業務內測，企業用戶可直接調用API接口或基於大模型構建行業應用，大模型高級版API按照0.14元每1000 tokens進行變現；

3）騰訊雲自研數據庫TDSQL輕量級TP能力位居國內第一，騰訊雲大數據日實時計算量級達到國內第一，為企業智能化轉型提供國內領先的數據基礎設施。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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