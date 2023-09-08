【帶你睇盤】538萬進駐西半山嘉寶園　精緻一房上車盤

西半山屬傳統豪宅區，向來受用家追捧，今次利嘉閣介紹的屋苑為嘉寶園，最大賣點是大廈保樣得宜，已做大廈維修。

放盤單位為嘉寶園高層C室，實用面積272平方呎，一房間隔，現叫價538萬元（最後更新日期：9月8日），實用呎價約19,779元。從相片可見，單位有精緻裝修，可即買住。

放盤單位 嘉寶園高層C室（物業編號：BR90341505） 實用面積 272平方呎 間隔 一房間隔 叫價 538萬元 賣點 價格合適，為上車盤。

精緻1房裝修。

大廈保樣得宜，已做大廈維修。

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