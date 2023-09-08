【帶你睇盤】538萬進駐西半山嘉寶園　精緻一房上車盤

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CCL連跌4周 創29周新低 中原：料第三季跌降至160點水平
西半山屬傳統豪宅區，向來受用家追捧，今次利嘉閣介紹的屋苑為嘉寶園，最大賣點是大廈保樣得宜，已做大廈維修。
放盤單位為嘉寶園高層C室，實用面積272平方呎，一房間隔，現叫價538萬元（最後更新日期：9月8日），實用呎價約19,779元。從相片可見，單位有精緻裝修，可即買住。
|放盤單位
|嘉寶園高層C室（物業編號：BR90341505）
|實用面積
|272平方呎
|間隔
|一房間隔
|叫價
|538萬元
|賣點
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢