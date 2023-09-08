ChatGPT8月按月訪問量連續三個月出現下降 專家認為開學或對此有幫助

據分析公司Similarweb稱，OpenAI於11月推出的人工智能聊天機器人ChatGPT在8月份的月度網站訪問量連續第三個月出現下降，不過有跡象表明這種下降趨勢即將結束。

8 月份，ChatGPT 網站的全球桌面和移動網站訪問量下降了 3.2%，為 14.3 億次，而前兩個月的訪問量均下降了約 10%。自 3 月份以來，訪問者在網站上花費的時間也在逐月減少，從平均 8.7 分鐘減少到 8 月份的 7 分鐘。但 8 月份全球獨立訪客從 1.8 億人上升到 1.805 億人。

九月開學可能會有助於 ChatGPT 的流量和使用率，一些學校已經開始接受它。美國 ChatGPT 的流量在 8 月份略有上升，這與美國學校重新開學的趨勢是一致的。

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經常跟踪ChatGPT 及其競爭對手的Similarweb 公司的卡爾（David F. Carr）說：「學生尋求作業幫助似乎是原因之一：該網站的年輕用戶比例在暑期有所下降，現在開始反彈。」

今年，包括Google（GOOGL）的 Bard 聊天機器人在內的一些 ChatGPT 競爭對手已經推出。Mircosoft（MSFT）的搜索引擎Bing也免費提供了一個由 OpenAI 支持的聊天機器人。

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今年 5 月，OpenAI 還在 iOS 系統上發布了 ChatGPT 應用程序，這可能會減少其網站的一些流量。 ChatGPT 可免費使用，但也提供每月 20 美元的高級訂閱方案。

除了 ChatGPT，OpenAI 還通過直接向開發者和企業出售其人工智能模型的訪問權限，以及與Mircosoft的合作來賺錢，Mircosoft向該公司投資了 100 多億美元。

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記者：張瑋婷