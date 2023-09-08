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【賈躍亭旗下】法拉第未來：有群體傳播不實信息、操縱市場情緒破壞公司估值

股市 16:26 2023/09/08

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【賈躍亭旗下】法拉第未來：有群體傳播不實信息、操縱市場情緒破壞公司估值

內地老賴賈躍亭旗下Faraday Future（法拉第未來）（美：FFIE）發聲明指，最近觀察到一系列可疑活動，公司認為這些活動表明「某些群體正通過傳播不實信息、操縱市場情緒來合力破壞公司估值」。

法拉第未來表示，希望公司股東和投資界對市場操縱保持警惕，並在全面的研究和盡職調查的基礎上做出投資決策。

法拉第未來重申，公司致力於維護股東利益，同時推動長期增長和價值創造。為了解決上述問題，法拉第未來正在採取措施，包括提高透明度，公司將繼續通過公開披露提供準確及時的信息，以確保各方平等獲得關於公司業績和前景的事實。

法拉第未來計劃進一步調查和解決任何觀察到的市場操縱或散佈不實信息行為，如果公司發現任何非法賣空、其他市場操縱或散佈不實信息行為，公司將採取法律行動，同時會保持對長期增長的關注。

法拉第未來 8月初宣布中旬終於交付首輛FF91，但其後公司宣布會80股合1股，並引發新一輸跌幅。

相關文章：

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【賈躍亭投資】法拉第未來：獲現有投資者注資7億港元　落實生產FF91

記者：李哲毅

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