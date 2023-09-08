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為準備小朋友明年來港讀書　新香港人378萬購黃埔新邨頂層戶

股樓投資 16:32 2023/09/08

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有新香港人為準備明年小朋友來港讀書，所以決定在港置業，以378萬元買入黃埔新邨一伙頂層兩房單位。 

美聯物業殷勒麟表示，黃埔新邨V座佳富樓頂層，實用面積327平方呎，兩房間隔，內櫳有企理裝修，日前獲新香港人以378萬元承接，實用呎價約11,560元。代理解釋，由於單位位處頂層，出電梯後，要再行多層樓梯才到達，所以價錢較平。據了解，買家計劃明年小朋友來港讀書，故購入單位自用。 

資料顯示，原業主於2011年4月以245萬元購入上址，持貨約12年，現帳面獲利133萬元，物業期內升值54%。 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 黃埔新邨 美聯物業

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