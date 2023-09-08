為準備小朋友明年來港讀書　新香港人378萬購黃埔新邨頂層戶

有新香港人為準備明年小朋友來港讀書，所以決定在港置業，以378萬元買入黃埔新邨一伙頂層兩房單位。

美聯物業殷勒麟表示，黃埔新邨V座佳富樓頂層，實用面積327平方呎，兩房間隔，內櫳有企理裝修，日前獲新香港人以378萬元承接，實用呎價約11,560元。代理解釋，由於單位位處頂層，出電梯後，要再行多層樓梯才到達，所以價錢較平。據了解，買家計劃明年小朋友來港讀書，故購入單位自用。

資料顯示，原業主於2011年4月以245萬元購入上址，持貨約12年，現帳面獲利133萬元，物業期內升值54%。

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

同場加映【青姐話】真升？反彈？虛火？

延伸閱讀【多相】名雋現樓示位陪你睇 現代風格配合典雅家具【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機