【Google動向】Google Chrome瀏覽器　推個人化設定＋安全更新

Google Chrome瀏覽器已推出15年，Google日前表示再針對，個人化及安全方面，為Chrome增設新功能。Google Chrome新功能將於未來數星期逐步推出。

在個人化選項方面，現時Google Chrome首頁右下方按「自訂 Chrome」已有不少雙色調的色標供選擇，以改變標題及頁面配色。更新後，就會引入Material You元素，增加更多色彩變化，並且能調整深淺模式。

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右上角的更多設定選項亦有擴展，將部份Chrome原本藏起來的功能變得更容易辨識，包括翻譯、清除瀏覽資料、搜尋當前瀏覽頁面的「搜尋本頁」功能等。

至於在「搜尋本頁」功能開啟的側邊欄位即將整合的自動生成式AI的搜尋服務，目前僅限美國境內用戶測試，之後才會開放更多國家地區用戶使用。

提升安全度方面，Google現時是每30至60分鐘更新一次不安全的網站列表，更新後將調整為即時，助回報最新的惡意網站。

責任編輯：張寶燕

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