  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google動向】Google Chrome瀏覽器　推個人化設定＋安全更新

科技 17:05 2023/09/08

分享：

分享：

Google Chrome瀏覽器已推出15年，Google日前表示再針對，個人化及安全方面，為Chrome增設新功能。Google Chrome新功能將於未來數星期逐步推出。

在個人化選項方面，現時Google Chrome首頁右下方按「自訂 Chrome」已有不少雙色調的色標供選擇，以改變標題及頁面配色。更新後，就會引入Material You元素，增加更多色彩變化，並且能調整深淺模式。

點擊圖片放大
+4
+3

右上角的更多設定選項亦有擴展，將部份Chrome原本藏起來的功能變得更容易辨識，包括翻譯、清除瀏覽資料、搜尋當前瀏覽頁面的「搜尋本頁」功能等。

至於在「搜尋本頁」功能開啟的側邊欄位即將整合的自動生成式AI的搜尋服務，目前僅限美國境內用戶測試，之後才會開放更多國家地區用戶使用。

提升安全度方面，Google現時是每30至60分鐘更新一次不安全的網站列表，更新後將調整為即時，助回報最新的惡意網站。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
今日
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
今日
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
今日
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
【AI狂潮】科幻動漫主角　化身AI提供服務
今日
【AI狂潮】科幻動漫主角　化身AI提供服務

你可能感興趣

【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
今日 10:58
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
今日 13:43
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
今日 08:30
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
人工智能 網絡保安 Google Chrome Google

下一篇文章

【機迷熱話】任天堂展示新一代Switch主機　支援即時光線追蹤技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
【Windows更新】舊版本Windows 11下月停止支援　微軟籲用戶盡快升級
【Windows更新】舊版本Windows 11下月停止支援　微軟籲用戶盡快升級
【Dyson新店】Dyson科研美髮體驗店登陸中環　獨家預售玄金黑色美髮產品
【Dyson新店】Dyson科研美髮體驗店登陸中環　獨家預售玄金黑色美髮產品
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款