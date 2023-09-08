【券商點睇】料難達先前預計產品收入目標 榮昌生物遭削目標價近三成至36元

建銀國際表示，由於製藥商對積極營銷的態度發生變化，料由第三季起，醫院對榮昌生物(09995)的所有一般採購都將推遲下，公司不太可能達到該行先前預計的產品收入目標，並將其目標價由50元下調28%至36元，維持「中性」評級。





【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

該行亦分別同時擴大公司2023及2024年申報虧損預測13%及37%，至13億元人民幣及11.3億元人民幣，以反映對公司總收入預期的下調，以及對毛利率、經營支出比率及財務成本的預測調整。







【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

【同場加映】【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤