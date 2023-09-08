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【券商點睇】料難達先前預計產品收入目標 榮昌生物遭削目標價近三成至36元

股樓投資 22:40 2023/09/08

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建銀國際表示，由於製藥商對積極營銷的態度發生變化，料由第三季起，醫院對榮昌生物(09995)的所有一般採購都將推遲下，公司不太可能達到該行先前預計的產品收入目標，並將其目標價由50元下調28%至36元，維持「中性」評級。

 

 

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

 

 

該行亦分別同時擴大公司2023及2024年申報虧損預測13%及37%，至13億元人民幣及11.3億元人民幣，以反映對公司總收入預期的下調，以及對毛利率、經營支出比率及財務成本的預測調整。



 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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採購 榮昌生物（09995） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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