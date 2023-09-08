【券商點睇】藍領帶動第二季月活躍用戶大增 看好BOSS直聘未來三年用戶增一億

西南證券表示，BOSS直聘（02076）在世界盃期間積極營銷，將會佔領大規模用戶心智，以及看好其針對「金領」和藍領用戶的深化服務，有助達成未來三年用戶數量新增一億的目標。該行維持其「買入」評級，預計2023至2025年非通用會計準則淨利潤為15.3、21.2、31億元（人民幣，下同）。

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公司早前發布第二季業績，當中月活躍用户方面，期內平均規模按年增長64.5%至4360萬人，主要由藍領、中小企業和低線城市帶動。該行指公司延續了上季的良好用戶增長模式，第二季度新增完善用戶數達1400萬人。藍領方面，以城市藍領和供應鏈物流藍領為主的餐飲、酒店、旅遊及倉儲物流等招聘需求顯著恢復，助公司持續向下沉市場和藍領用戶滲透；藍領收入佔比亦進一步提升至超過32%，二線及以下城市的收入貢獻更首度超過60%。

截至季末，公司過去12個月的付費企業客戶數亦按年增長18.4%至450萬，達到歷史新高。該行指出，中小企業的招聘行為順週期性相較大型企業較弱，並更傾向於根據實時用工情況及時調整招聘活動，而大企業招聘計劃制定則更為謹慎。不過中小企業的招聘服務需求和付費能力相比也較弱，中小企業客戶佔比提升，會一定程度拉低客單價。





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受贊助世界盃影響，公司去年全年營銷費用為20億元，但受惠其成效，在市場獲客價格和投放技術沒有顯著變化的情況下，公司今年獲得了非常高效的垂直用戶。另外，公司第二季營銷成本為4.7億，銷售成本率為31.7%，按年跌4個點子，達到單季度歷史新低，主要係市場廣告費用投放降低，品牌廣告投放具有一定季節性，一般每年一季度投放較多，在春招窗口期集中獲客，預計今年三四季度也會維持在二季度的較低水平。

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記者：鄭昊彤