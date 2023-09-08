雪佛龍與工人談判破裂 即日開始罷工至月尾

雪佛龍（CVX）與工人談判破裂，其澳洲液化天然氣（LNG）項目工人周五（8日）舉行罷工，可能中斷佔全球供應量5%以上的設施的產出。

根據澳洲工業公斷人公平工作委員會（Fair Work Commission）的網站，工會與這家美國能源巨頭之間沒有安排進一步的談判，委員會曾斡旋了五天的談判。

澳洲是世界上最大的液化天然氣出口國，其主要買家在亞洲。雪佛龍公司 Gorgon 和 Wheatstone 業務的工資和條件糾紛支撐了英國和歐洲的天然氣價格，因為交易商預計澳洲供應量的減少將加劇其他來源的競爭。罷工消息傳出後，周五歐洲天然氣價格最高飆升了 12%。

雪佛龍發言人說：「不幸的是，在公平工作委員會召開多次會議和調解會議之後，我們在關鍵條款上仍有分歧。」該公司稱，工會要求的條件「高於」行業內其他公司，但沒有詳細說明。

由兩個工會組成的近海聯盟（Offshore Alliance）發言人甘迪（Brad Gandy）說，工會聯盟 「真誠地」同意進行調解談判，直言：「但五天后，雪佛龍幾乎沒有讓步。」他在一份聲明中說：「雪佛龍公司的行為毫無道理，簡直是不尋常。 」，聯盟成員呼籲他們改變態度，以解決這一爭端。雙方在薪酬、工作保障、花名冊、加班規定以及雪佛龍設施之間的調動等問題上存在分歧。

長達 11 個小時的停工將持續到本周四（7日），如果爭議仍未解決，將升級為全面罷工，直至 9 月 29 日。罷工原定於周四上午開始，但在調解談判取得進展後，工會兩次推遲了罷工開始時間。

雪佛龍公司表示，如果發生任何中斷，它將繼續採取措施維持運營，但未透露詳情。工會警告說，「如果在停工期間沒有合格的人員進行交接」，液化天然氣工廠將不得不關閉。

能源分析師卡沃尼奇（Saul Kavonic）說，罷工似乎是為了給雪佛龍施加更大壓力，迫使其達成協議，而不是對生產造成實質性影響。他認為，設施的全面停工不可能持續很長時間，因為這將在西澳洲州引發能源危機，政府將出面干預，制止任何罷工。

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責任編輯：張瑋婷