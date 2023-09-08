【大行報告】物業發展及物業投資業務恢復遜預期 富瑞削新地目標價三成至80元

富瑞表示，預計新鴻基地產（00016）2024財年每股股息同比下降16%至4.2元，盈利恢復溫和且派息率較低，並將其目標價大削三成，由115元降至80元，評級亦從「買入」降至「持有」，以反映物業發展和物業投資業務的恢復遜於預期。





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該行指出，新地2023財年下半年基礎股東應佔溢利為144億元，按年增長4%，較上半年增長52%，主要因物業發展收入差於預期。2023財年下半年物業發展收入低市場預期的32%至38%，2023財年全年度物業發展收入按年跌27%，物業投資收入按年持平，環比增長3%，弱於預期。不過酒店等行業實力雄厚。









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富瑞續指，新地2024財年在香港合約銷售額目標為330億元，在內地為50億元。在物業投資方面，香港區域購物中心的租戶銷售額已超過新冠疫情前的水平。公司2023財年度全年每股派息4.95港元，與去年相同，佔年度基礎溢利約60%，而從2024財年起恢復40%至50%的派息比率，料2024年度盈利亦只有4%溫和增長。



此外富瑞亦表示，在香港地產發展商中，更看好恒基地產（00012）。

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記者：鄭昊彤