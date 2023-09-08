  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】物業發展及物業投資業務恢復遜預期 富瑞削新地目標價三成至80元

股樓投資 17:12 2023/09/08

分享：

分享：

富瑞表示，預計新鴻基地產（00016）2024財年每股股息同比下降16%至4.2元，盈利恢復溫和且派息率較低，並將其目標價大削三成，由115元降至80元，評級亦從「買入」降至「持有」，以反映物業發展和物業投資業務的恢復遜於預期。

 

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

專題影片
【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

 

該行指出，新地2023財年下半年基礎股東應佔溢利為144億元，按年增長4%，較上半年增長52%，主要因物業發展收入差於預期。2023財年下半年物業發展收入低市場預期的32%至38%，2023財年全年度物業發展收入按年跌27%，物業投資收入按年持平，環比增長3%，弱於預期。不過酒店等行業實力雄厚。

 


 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

富瑞續指，新地2024財年在香港合約銷售額目標為330億元，在內地為50億元。在物業投資方面，香港區域購物中心的租戶銷售額已超過新冠疫情前的水平。公司2023財年度全年每股派息4.95港元，與去年相同，佔年度基礎溢利約60%，而從2024財年起恢復40%至50%的派息比率，料2024年度盈利亦只有4%溫和增長。

此外富瑞亦表示，在香港地產發展商中，更看好恒基地產（00012）。

 

 

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

【同場加映】【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
恒基地產（00012） 目標價 恒基 新鴻基地產（00016） 新地 發展商 大行報告 純利 買入 港股

上一篇文章

【大行報告】招銀：大模型應用成騰訊新增長動力 予「買入」評級 目標價458元

下一篇文章

為準備小朋友明年來港讀書　新香港人378萬購黃埔新邨頂層戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】「JUMPSTARTER 2023」初選結束 各國初創帶來創新前沿方案
【夢想本應翱翔@iM網欄】「JUMPSTARTER 2023」初選結束 各國初創帶來創新前沿方案
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【香港黑雨水浸】暴雨及黑雨下 水浸車輛 買咗第三者保險係無得賠 ! 買咗全保 都要睇你有幾多墊底費 ! 今次真係「暴雨的教訓」 (即睇保險人點講)
【香港黑雨水浸】暴雨及黑雨下 水浸車輛 買咗第三者保險係無得賠 ! 買咗全保 都要睇你有幾多墊底費 ! 今次真係「暴雨的教訓」 (即睇保險人點講)
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【教師考牌】教師基本法測試 周五起接受報名 10月28日舉行
【教師考牌】教師基本法測試 周五起接受報名 10月28日舉行
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款